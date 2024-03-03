Murat Kurum: Bozkurt\'ta, Sinop Ayancık ve Bartın\'da evleri zarar gören afetzede kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, " Bozkurt'ta, Sinop Ayancık ve Bartın'da evleri zarar gören, yıkılan afetzede kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik. O zaman CHP zihniyeti 'Siz bunları yapamazsınız, bitiremezsiniz' dedi." ifadesini kullandı.
Kurum, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Kastamonu Derneği Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 5 yıllık bakanlık döneminde Karadeniz'in her bir şehrinde kendisinin bir izi ve eserinin olduğunu söyledi.
Kastamonu'da geçmişte acı bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Kurum, "O gün tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu'daki, Bozkurt'umuzdaki sel felaketinin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Kastamonulu kardeşlerimizin acılarını paylaştık, yaralarını sarmanın gayreti içerisinde olduk. Bu yüzden Kastamonulu kardeşlerimiz bizi iyi bilir, iyi tanır." dedi.
Murat Kurum, Bozkurt'u yeniden ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Bozkurt'ta, Sinop Ayancık ve Bartın'da evleri zarar gören, yıkılan afetzede kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik. O zaman CHP zihniyeti 'Siz bunları yapamazsınız, bitiremezsiniz.' dedi. Selde hasar gören tüm dükkanlarımızı, tüm sanayi sitelerimizi yeniledik. Biz, evlatlarımızın huzurlu ve mutlu yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazifemiz olarak görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
"Özgür Efendi gibi, ağzından çıkanları maalesef kulakları duymuyor"
İstanbul'un iş bilmez ve beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybettiğini, kentin 5 yılının ziyan ve heba edildiğini dile getiren Kurum, seçimlerin İstanbul'u yeniden ehil ellere teslim etmek ve şahlandırmak için çok büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
"Yarı zamanlı CHP'li mevcut belediye başkanı çıkmış, 'Bir parmak eksilterek, bizim Rabia işaretimizle alakalı el sallayanlara 31 Mart'ta sizleri özgürleştireceğiz' diyor." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:
"Bunların, tıpkı Genel Başkanları Özgür Efendi gibi, ağzından çıkanları maalesef kulakları duymuyor. ya siz önce gidin kendi Genel Başkanınızı, eş başkanınız Özgür Efendi'yi özgürleştirin. Her zamanki gibi kibirleri, yine bunların akıllarının önüne geçmiş olacak ki kalkmış milletimizle dalga geçiyorlar, milletimizi aşağılıyorlar. ya sen bu işareti hiç mi duymadın, hiç mi ne anlama geldiğini öğrenmedin ama biz buradan, Kastamonu'nun yiğit evlatlarıyla beraber öğretelim. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet... Şimdi Kastamonulu kardeşlerim, hep birlikte size soruyorum. Bu tek vatandan, tek bayraktan, tek devletten endişe eden bu anlayışı 31 Mart'ta sandığa gömecek miyiz?"
Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlardan Murat Başesgioğlu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: Bozkurt'ta, Sinop Ayancık ve Bartın'da evleri zarar gören afetzede kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik - Son Dakika
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