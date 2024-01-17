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Murat Kurum, İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük haklarını iyileştirecek - Son Dakika
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Murat Kurum, İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük haklarını iyileştirecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için adım atacaklarını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışanların şikayetlerini dinlediğini ve göreve geldiklerinde hemen harekete geçeceklerini belirtti.

Murat Kurum, İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük haklarını iyileştirecek
17.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:17
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için adım atacaklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek, "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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