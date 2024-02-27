Murat Kurum: İstanbul\'da Alevi Cemevlerine Destek Vereceğiz

Güncel

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'un her ilçesinde, mahallesinde Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımlara canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz, o kararı da uygulayan tarafta olacağız." dedi.

Kartal'da Uğur Mumcu Cemevi'ni ziyaret eden Kurum, burada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Kurum, İstanbul için yola çıktıklarını ve bu yola "sevgi yolu" dediklerini belirterek, "Tüm İstanbullularla kimseyi ayırt etmeden, kimsenin dini, dili, ırkı, inancı, mezhebine bakmadan, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle kardeşlik hukukuyla yıllardır ülkemizde hep birlikte yaşadığımız bu anlayışı ilelebet İstanbul'da devam ettireceğimiz bir bakış açısıyla ve 'Sadece İstanbul' diyerek projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde de vatandaşımızın coşkusunu, sevgisini, ilgisini, bu hayallerimize sımsıkı sarılmalarını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir." diye konuştu.

Kurum, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım." dediğini hatırlatarak, "Böyle büyük bir hünkarın sözünün takipçisi olursak, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Buradaki Alevi kardeşlerimiz, maalesef İstanbul'da geçtiğimiz süreçte olduğu, her işte yapıldığı gibi yine verilen sözlerin tutulmadığı noktasında bize sıkıntılarını, problemlerini ilettiler. 2012'den beri maalesef bir kültür merkezinin bodrumunda hizmet verdiklerini, ki bugün biz de geldiğimizde burada nefes almakta dahi kardeşlerimizin zorlandığını görüyoruz, 2012'den bu yana Uğur Mumcu Mahallesi'nde cemevi ihtiyacı olduğunu bize ilettiler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kendilerine söz verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'un her ilçesinde, mahallesinde Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımlara canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz, o kararı da uygulayan tarafta olacağız. 1 Nisan sabahı itibarıyla Uğur Mumcu Mahallesi'nde Alevi kardeşlerimize, mahallemize yakışır, huzur içerisinde cemlerimizi yapacağımız, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yaşayacağımız cemevi inşaatını da Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak biz yürüteceğiz. Yine Kartal'da canlarımızın ne ihtiyacı varsa, o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Biz samimiyiz, aşkla, sevdayla çalışıyoruz ve verdiğimiz sözleri de bugüne kadar hep tutmuş insanlarız. Her seçim zamanı buraya gelip, bu vaatleri verip, 2012'den beri yapmayan anlayışta hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde inşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'umuzun tüm değerleriyle, kültürleriyle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ruhunu İstanbul'un tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşatmaya devam edeceğiz."

Uğur Mumcu Cemevi Başkanı Cihan Saltuk ise ziyaretinden dolayı Murat Kurum'a teşekkürlerini ileterek, "Buraya geldi, sıkıntılarımızı dinledi. Tüm sorunlarımızı ilettik. Kendisine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum." dedi.