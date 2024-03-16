Murat Kurum, İstanbul\'da liyakat ve ehliyeti oylayacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bu seçimde liyakat, ehliyet ve bir tarafta da işte burada verdiği vaatleri unutan bir belediyecilik anlayışını oylayacağız. Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcayanları oylayacağız." dedi.
Bahçelievler'de bir restoranda düzenlenen "Gaziantep Hemşehri Sahuru" programında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Gaziantep'le ayrı bir gönül bağı olduğunu söyledi.
Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, "Gaziantep'i, Nurdağı'nı, İslahiye'yi asla ve asla kaderine terk etmedik. İlk sözleşmelerimizi depremden 46 gün sonra yaptık. 46 gün sonra yine aynı motivasyonla, aynı anlayışla çalıştık. Mayıs ayında ilk konutlarımızın teslimini yaptık. O zaman yine bugünkü Cumhuriyet Halk Partili muhalefet, 'Bu konutları yapamazsınız, bu konutları bitiremezsiniz, bu konutları yapacak parayı, kaynağı bulamazsınız.' dediler ama bizim öyle bir gücümüz vardı ki milletimizle birlikte el ele verdik ve 11 ilimizde tüm dünyaya örnek olacak bir çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımızla, tüm arkadaşlarımızla, tüm milletimizle birlikte ortaya koyduk ve her zaman oradaki kardeşlerimizin elini sımsıkı tuttuk." diye konuştu.
İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını dile getiren Kurum, "Onlar 'Yapamaz.' dedikleri yerde biz 650 bin konutumuzu asrın felaketinde nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi için yapacağız. Burada bu konutlarımızın sağlam, güvenli hale gelene kadar burada hiçbir annemiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumayacağı bir İstanbul için yine kollarımızı sıvadık ve bu anlayışla çalışacağız, bu konutlarımızı yapıp İstanbul'umuzu dirençli hale getireceğiz." dedi.
Kurum, yerel seçimlere 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Bu seçimde liyakat, ehliyet ve bir tarafta da işte burada verdiği vaatleri unutan bir belediyecilik anlayışını oylayacağız. Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcayanları oylayacağız. Burada bütün Gaziantepli kardeşlerimden ricam gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayalım. Tüm kardeşlerimizin gönüllerine girelim. Onları kucaklayalım, projelerimizi, hayallerimizi anlatalım. İstanbul hayalimizin etrafında hep birlikte kenetlenelim. 15 gün sonra sandığa gittiğimizde oy kullanma kabininde karşımızda partilerin bulunduğu uzun bir çarşaf liste olacak ama bunca partiye rağmen karşımızda iki seçenek olacak. İnsanımız bu iki seçenekten birisine oy verecek. ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıranlara ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. ya İstanbul'u ihya etmeye çalışanlara ya da İstanbul'u 5 yıldır ihmal edenlere oy vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"Onlar İstanbul'u yavaşlattılar ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim"
Seçmenlere seslenen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Ben inanıyorum ki Gaziantepli kardeşlerim, 31 Mart'ta İstanbullular, 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim. Bir oyum var, o da güvenli yuvalara. Bir oyum var, o da yeni sosyal konutlara. Bir oyum var, o da yatırıma, projeye, esere, hizmet belediyeciliğine, gerçek belediyeciliğe.' diyecektir ve inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbul'umuzun kazanacağı, İstanbul'umuzun Türkiye Yüzyılı'nda parlayan bir şehir olması için hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız ve o 5 yıldır onuru, gururu maalesef kırılan İstanbul'umuzun 571 yıllık onuru için ay yıldızlı bayrağımız için 783 bin kilometrekare vatan toprağı için bu mücadeleyi vereceğiz."
Kurum, İstanbullulara söz vererek, "Nasıl geçmişte gittiğim her ilde söz verdim, o sözleri tuttuysam, inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem trafik çilesini hem deprem korkusunu gidermek için tüm arkadaşlarımızla tüm bakanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız." dedi.
Programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum, İstanbul'da liyakat ve ehliyeti oylayacağız - Son Dakika
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