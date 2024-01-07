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Murat Kurum: İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek için buradayız - Son Dakika
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Murat Kurum: İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek için buradayız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için burada olduklarını belirtti. Yeni dönemde İstanbul, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetimle yönetilecek.

Murat Kurum: İstanbul\'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek için buradayız
07.01.2024 - 17:41,
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız." paylaşımında bulundu.

Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. #HazırızKararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul."

Kaynak: AA
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