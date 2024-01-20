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Murat Kurum: İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak - Son Dakika
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Murat Kurum: İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Ak Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Kurum, İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir konunun kendilerinin de gündeminde olmayacağını belirterek, ayrıştırıcı değil birleştirici olacaklarını vurguladı.

Murat Kurum: İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak
20.01.2024 - 16:34,
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Ak Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Murat Kurum, "İstanbulluların, gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Ak Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İBB Başkan Adayı Kurum program kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Kurum konuşmasında, İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını ifade ederek; trafik, kentsel dönüşüm ve afetlere karşı hazırlık konularına değindi.

"BİR VE BERABER OLACAĞIZ"

Murat Kurum, "Ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı'mızın adayları olarak 2024 Yerel Seçimlerinde İBB Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle bir ve beraber olacağız. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için aşkla, azimle, heyecanla çok çalışacağız" dedi.

"İSTANBULUMUZ MAALESEF BİRÇOK GÜZELLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZEREDİR"

Kurum, "İstanbul tüm insanlığın kalbidir, burada herkes kendi özünü bulmuştur, kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş sergiliyor" diye konuştu.

"SOKAKLAR HUZUR VE GÜVENLE DOLANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul'a söz veriyoruz ifadesini kullanan Kurum, "İstanbul'un sorunlarını dertlerini bilen kadrolarla birlikte bu şehirde oluşan karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya, trafik çilesi ortadan kaldırılıncaya, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız." şeklinde konuştu.

"AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ"

Kurum, "İstanbulluların, gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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