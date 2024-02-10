Murat Kurum, saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Murat Kurum, saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti

Murat Kurum, saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş\'i hastanede ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırı sonrası ağır yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

10.02.2024 21:09
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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