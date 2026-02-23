Murat Özsoy'un Suçtan Uzaklaşma Hikayesi - Son Dakika
Murat Özsoy'un Suçtan Uzaklaşma Hikayesi

23.02.2026 11:44
Devlet korumasından çıkan Murat Özsoy, spor ve manevi değerlerle suçtan uzaklaşarak mutlu bir yaşam kurdu.

Çorum'da yurtta kalıp devlet korumasından çıktığı dönemde suç işlemenin eşiğine gelen Murat Özsoy, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ve sporun etik değerleri sayesinde suçtan uzak kalarak güzel bir aile kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, çocuk yaşta suç işlemenin eşiğine gelen, bazı arkadaşları suça karışan ve doğruyu arama çabasıyla hayatını düzene sokan 36 yaşındaki, evli ve ikiz çocuk babası Murat Özsoy'un yaşam hikayesi anlatıldı.

Ailevi nedenlerle 7 yaşında devlet korumasına alınan Özsoy, ailesinden uzakta yaklaşık 10 yıl kaldığı yetiştirme yurtlarında temel eğitimlerini tamamladı.

Bu sırada judo ile ilgilenen Özsoy, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 6 turnuvanın 5'inde çeşitli dereceler elde etti.

İşlerini yoluna koymasıyla 17 yaşında tekrar babasıyla yaşamaya başlayan ve yurttan ayrılan Özsoy, 1 yıl sonra babasının vefat etmesi nedeniyle tek başına kaldı.

Hayatının bu döneminde tanıştığı bazı arkadaşlarının suça bulaştığını, kendi ve başkalarının hayatlarını tehlikeye soktuklarını gören Özsoy, bu zor dönemde manevi değerlere sarılıp, sporla ilgilenerek suçtan uzak durdu.

Sağlık kurumları işletmeciliği ve tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans eğitimi alan Özsoy, sağlık yönetimi lisans programını da bitirerek eğitim hayatını tamamladı.

Hastanede çalışmaya başlayan, evlenip yurdun farklı bölgelerinde görev yapan, halen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini sürdüren Özsoy, boşluğa düştüğü dönemde karamsarlığa kapılmayıp doğru yolda yürümeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bu süreçte manevi duruşum bana çok faydalı oldu"

Murat Özsoy, AA muhabirine, yurtta kaldığı dönemde spor sayesinde küçük yaşlarda Türkiye'nin birçok iline gittiğini söyledi.

Özsoy, 18 yaşına geldiği için yurttan ayrılmak zorunda kalanların boşluğa düşebildiğini ve suça sürüklenebildiğini dile getirerek, "Ben o boşlukta kendimi korumak için çok mücadele verdim. Kalacak yerin yok, dışarısı tehlikeli, herkes bu stresi yönetemez. Maalesef bazı arkadaşlarımız buna yenik düştü. Bu süreçte manevi duruşum bana çok faydalı oldu. Devlet memurluğu benim için el freni oldu. Allah devletimizden razı olsun. 18 yıldır devlet memuruyum." dedi.

Yurttan ayrıldıktan sonra kamu hizmetine atanana kadar hayatında 2,5 yıllık boşluk oluştuğunu anlatan Özsoy, "O dönemde olumsuz örnekler gördüm. Bunun altında özenti, hayatta kalabilme çabası olabiliyor. O süreçlerde kısmetli insanlara denk gelmeyenler çok kötü yollara düşebiliyor. Etrafımda çok arkadaşım oldu. Çoğu cezaevine girdi, gayrimeşru hayatın içinde koşturanlar oldu. Hala kendini toparlayamayanlar var." diye konuştu.

"İyiye, güzele niyet ettiğinde hayat insanın elinden mutlaka tutacaktır"

Çevresinden birçok çocuğun suça sürüklendiğini, çetelere katıldığını belirten Özsoy, "Zaman zaman hayatın zorluğundan dolayı kafamda dalgalanma oldu ama bir şekilde hayat kitabı Kur'an ve manevi duruşumla, 7 yaşımdan beri sürdürdüğüm sporun bana verdiği disiplin, vücuduma güzel bakma, kendime değer verme ve çalışkanlığımla ben onlardan olmadım hamdolsun. Ancak bu şekilde suça sürüklenen, çetelerin içine düşenler de oldu o dönemde." ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili haberleri gördükçe çok üzüldüğünü dile getiren Özsoy, "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu ama insan mücadele ettiği zaman, Allah'ın gösterdiklerini görebildiğinde, iyiye, güzele niyet ettiğinde hayat insanın elinden mutlaka tutacaktır." dedi.

Üst üste olumsuzluklar yaşadığı dönemde tanıştığı eşinin hayatını yoluna koymasında önemli rol oynadığını vurgulayan Özsoy, suça sürüklenebilecek çocukların enerjilerini spora yönelterek faydalı işler yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
