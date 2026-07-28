Murat Yalçıntaş: Altay Tankı\'nı geliştiren hiç kimsenin vazgeçme lüksü yoktu

Oğuzhan Saruhan'ın sunduğu Yönetici Odası programına konuk olan BMC'nin eski CEO'su, akademisyen ve yazar Murat Yalçıntaş, yeni kitabı "Yeni Altay Tankı'nın Bilinmeyen Hikâyesi" üzerinden Türkiye'nin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan Altay Tankı'nın perde arkasını anlattı. Yalçıntaş, kitabın yalnızca bir savunma sanayi projesini değil; liderliği, kriz yönetimini, ekip ruhunu ve büyük hedeflere ulaşmanın ardındaki insan hikâyelerini de anlattığını söyledi.

Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan Altay Tankı'nın geliştirme sürecini kaleme aldığı "Yeni Altay Tankı'nın Bilinmeyen Hikâyesi" kitabıyla dikkat çeken Murat Yalçıntaş, Yönetici Odası programında Oğuzhan Saruhan'ın sorularını yanıtladı.

Kitabı yazma amacını anlatan Yalçıntaş, Türk milletinin tarih boyunca büyük başarılara imza attığını ancak bunları kayıt altına alma konusunda aynı başarıyı gösteremediğini belirterek, "Altay projesinin Türk savunma sanayi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu gördüm. Bu süreçte edinilen tecrübelerin, yapılan doğruların ve hataların gelecek nesillere aktarılması gerektiğine inandım. Tarihe küçük de olsa bir not düşmek istedim." dedi.

"Hiç vazgeçmeyi düşünmedim"

Altay Tankı projesinin yaklaşık 30 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, projede görev alan binlerce kişinin ortak çabasına dikkat çekerek, "Bu hikâyede çalışan hiç kimsenin vazgeçme lüksü yoktu. Çok zor dönemlerden geçtik, zaman zaman 'Bu iş daha ne kadar sürecek?' diye düşündük ama hiçbir zaman başaracağımıza olan inancımızı kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

"Altay, sadece bir tank değil; büyük bir ekosistemin ürünü"

Savunma sanayi projelerinin yalnızca ana yüklenici firmalarla sınırlı olmadığını belirten Yalçıntaş, bir tankın ortaya çıkabilmesi için ordudan üniversitelere, mühendislerden finans kuruluşlarına ve yüzlerce tedarikçiye kadar uzanan büyük bir ekosistemin uyum içinde çalışması gerektiğini söyledi.

"İnsanlar sadece ortaya çıkan ürünü görüyor. Oysa asıl başarı, o ürünü ortaya çıkaran ekosistemi kurabilmek ve yönetebilmek." diyen Yalçıntaş, Altay Tankı'nın yüzlerce firmanın ortak emeğiyle geliştirildiğini ifade etti.

Kore sürecini anlattı

Kitapta yer alan Güney Kore'den motor ihracat izni alınmasına ilişkin sürecin en kritik dönemlerden biri olduğunu anlatan Yalçıntaş, uluslararası bürokrasi ve diplomasi trafiğinin proje açısından belirleyici rol oynadığını belirtti. Tesadüfen otel lobisinde tanıştığı Koreli bir subayın sürece katkısının unutulmaz olduğunu ifade eden Yalçıntaş, "Hazırlıklı olmak kadar bazen doğru zamanda doğru insanla karşılaşmak da büyük projelerin kaderini değiştirebiliyor." dedi.

"Tankların devri bitmedi"

Modern savaşlarda tankların önemini de değerlendiren Yalçıntaş, insansız hava araçları ve yeni nesil füze sistemlerine rağmen tankların hâlâ savaş alanlarının en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

"Teknoloji değişiyor, savaş konseptleri değişiyor ama bir bölgeye hâkim olabilmek için kara gücüne ihtiyaç devam ediyor. Tankın rolü değişiyor ama önemi devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçıntaş, "Yeni Altay Tankı'nın Bilinmeyen Hikâyesi" kitabının yalnızca savunma sanayi meraklılarına değil; liderlik, kriz yönetimi, stratejik karar alma ve ekip yönetimi konularına ilgi duyan herkes için önemli dersler içerdiğini söyledi.