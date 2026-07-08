Muratlı'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratlı'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Muratlı\'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü
08.07.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle ayrılarak yola savruldu.

Yolu trafiğe kapatan dorse nedeniyle aynı istikamette seyreden araçlar peş peşe kazaya karıştı.

F.B. idaresindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç da bu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Araçta bulunan sürücü F.B. ile G.B. ve B.Ç. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan F.B. ile G.B. ve B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Muratlı, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratlı'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Limasol’da gece kulübü önünde patlama Limasol'da gece kulübü önünde patlama
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Erdek’teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden ’güvenlik’ paneli: Rusya, NATO’ya meydan okur mu Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
08:16
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 09:45:01. #7.12#
SON DAKİKA: Muratlı'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.