Muratpaşa, Antalya'nın İklim Geleceği İçin Cop31'e Hazırlanıyor

09.05.2026 10:34  Güncelleme: 12:46
Muratpaşa Belediyesi, Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle Antalya’nın iklim politikalarına yönelik taleplerini küresel gündeme taşımak amacıyla gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan kapsamlı bir programla COP31 sürecine hazırlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle COP31 sürecine hazırlanıyor. Program kapsamında 2 Haziran'da "COP Youth Antalya", 3 Haziran'da ise "COP Women Antalya" etkinlikleri gerçekleştirilecek. COP Youth Antalya kapsamında gençler iklim krizi, yerel politikalar ve demokratik katılım başlıklarında somut öneriler geliştirirken, yalnızca süreci takip eden değil, çözüm üreten ve karar alma mekanizmalarını etkileyen ana aktörler olarak konumlanacak. COP Women Antalya buluşmasında ise iklim krizinin toplumsal cinsiyet boyutu odak alınacak. Program kapsamında iklim krizinin kadınlar üzerindeki etkileri, deneyimler, yerel ihtiyaçlar ve çözüm yolları tartışılırken, iklim adaleti ve eşitlik temelli çözüm önerileri geliştirilecek.

STK'LERDEN DESTEK

Programa sivil toplum kuruluşları da destek verecek. Kadınlar ve gençlerin geliştirdikleri politikalar ve çözüm önerilerinin ardından sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) bir buluşma gerçekleştirilecek. Bu buluşmayla, gençlerin ve kadınların ürettiği politika önerilerinin çok paydaşlı bir zeminde güçlendirilmesi, yerelden yükselen taleplerin küresel iklim gündemine (COP31) taşınmasında güçlü bir savunuculuk hattı kurulması amaçlıyor.

ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALAR

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2024 yılında Sosyal İklim Derneği ile yürütülen bir proje kapsamında Genç İklim Dostu Belediye Başkanı Olma Taahhüttü'nü imzaladı. Muratpaşa, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP) hazırlayan ilk ilçe belediyesi oldu. Sürdürülebilir çevre projeleri kapsamında Türkiye'de bir ilk olan Çevreci Komşu Kart ve Bağımsız Atık Toplayıcıları projeleri hayata geçirildi. Ayrıca, Akdeniz'in Geleceği çalıştayları, festivaller, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu gibi gençlik projeleri; deniz dibi ve yamaç temizlikleri, çevre eğitimleri gibi farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonunda Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nca (TÜRÇEV) üst üste 11 kez "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: ANKA

