Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir protokolü - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir protokolü

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırgızistan\'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir protokolü
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırgızistan'ın Tokmok kentine gerçekleştirdiği ziyarette iki kent arasında kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokolle belediyecilik deneyimlerinin paylaşılması ve ekonomi, turizm, kültür gibi alanlarda iş birliği geliştirilmesi hedefleniyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırgızistan'ın İpek Yolu üzerinde bulunan Tokmok kentine gerçekleştirdiği ziyarette, iki kent arasındaki ilişkileri geliştirecek kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindeki heyet, 1-4 Eylül günlerini kapsayan Kırgızistan programı kapsamında Tokmok Belediye Başkanı Şakirov Kutpidin'i ziyaret etti. Ziyarette Tokmok Belediye Meclisi Başkanı Tynaybekov Maksat, Belediye Başkan Yardımcısı Raulov Alymbek ve Tokmok Belediyesi Genel Sekreteri Kamalov Temirlan da yer aldı.

Görüşmelerin ardından Muratpaşa ile Tokmok arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi, belediyecilik deneyimlerinin paylaşılması ve ortak çalışmaların geliştirilmesini amaçlayan kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolle yerel yönetimlerin yanı sıra ekonomi ve yatırım, turizm, kültür ve sanat, eğitim, sağlık, spor ve gençlik politikaları ile tarım başta olmak üzere farklı alanlarda karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor

Uysal ve beraberindeki heyet, kentin tarihi ve kültürel noktalarını da ziyaret etti. Program kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Burana tarihi ve mimari kompleksi de gezildi. Heyet ayrıca, Kök-Köl bölgesini ziyaret ederken Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

İŞ BİRLİĞİ ORTAK PROJELERLE GELİŞECEK

Kırgızistan'ın önemli sanayi kentlerinden Tokmok, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor. Kent, Kazakistan sınırına yakın konumu ve başkent Bişkek ile Issık Göl arasındaki ulaşım güzergahıyla da bölgesel önem taşıyor. Muratpaşa ve Tokmok arasında imzalanan protokolle iki belediye arasında kurumsal iletişimin süreklilik kazanması, karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi ve ilerleyen dönemde ortak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir protokolü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir protokolü - Son Dakika
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