Muratpaşa Belediyesi 2000'den Fazla İnsanı İftar Sofrasında Buluşturdu

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Bahçelievler, Altındağ, Varlık ve Deniz mahallelerinden gelen 2 binden fazla ilçe sakinini aynı iftar sofrasında buluşturdu.

Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayına özel geleneksel iftar programları, binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi haline gelen iftar sofralarının ikinci adresi de Varlık Mahallesi kapalı pazar yeri oldu. Bahçelievler, Altındağ, Varlık ve Deniz mahallelerinden gelen 2 binden fazla ilçe sakini, dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

İftarların aynı zamanda sosyalleşme imkanı sağladığını söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Yaydemir, "Tanıdık insanlarla bir araya gelebiliyoruz diye bu yıl da iftara katılmak istedim. Belediyemiz halkı düşünüyor" dedi.

İftara katılan mahalle sakinlerinden Yakup Şahinoğlu da "Organizasyon güzel, halka yaklaşım güzel. Halk zaten bunu arıyor. Halk, elinden tutulmasını bekliyor. Bu halkın başka çıkışı yok" diye konuştu.

Azize Baturay isimli vatandaş, "Her şey çok güzel. Emeği geçen herkese başta başkanımız Ümit Uysal olmak üzere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Ayfer Çiğdemgül ise "Yemekler de çok güzel. Daha ne olsun" dedi.