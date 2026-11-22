(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini daha rahat ve kolay yapabilmesi için veznelerin çalışma saatlerini uzattı. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ile eğlence vergilerinin 2026 yılı 2'nci taksit ödemeleri için belediye vezneleri hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonunda da hizmet verecek.

Muratpaşa Belediyesi Merkez Veznesi ile Ali Çetinkaya ve Soğuksu Semt Vezneleri, 23-27 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde normal mesai saatlerine ek olarak 17.30-19.30 saatleri arasında açık olacak. Vezneler, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşlar, vergi ödemelerini kendilerine uygun gün ve saatlerde belediye veznelerinden yapabilecek. Vezneye gitmeden ödeme yapmak isteyenler ise www.muratpasa-bld.gov.tr adresindeki e-Belediye sistemi üzerinden işlemlerini online olarak tamamlayabilecek. 2026 yılı 2'nci taksit vergi ödemeleri için son gün 30 Kasım Pazartesi.