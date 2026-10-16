Muratpaşa Belediyesi 248 sığınaklı binayı afet hazırlığı için denetliyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi 248 sığınaklı binayı afet hazırlığı için denetliyor

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Muratpaşa Belediyesi 248 sığınaklı binayı afet hazırlığı için denetliyor
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Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki 248 sığınaklı binada mevzuata uygunluk ve teknik koşulları denetlemeye başladı. İlk denetimde eksikliği görülen bina yönetimlerine bir yıl süre tanınacak, ikinci kontrolde eksiklikleri süren binalara cezai işlem uygulanacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde iskanı bulunan 248 sığınaklı yapıda mevzuata uygunluk ve teknik koşulları denetliyor. İlk kontrollerde eksiklik tespit edilen bina yönetimlerine giderilmesi için bir yıl süre tanınacak, ikinci denetimde eksiklikleri devam eden binalara cezai işlem uygulanacak.

Muratpaşa Belediyesi, afetlere hazırlık ve güvenli yapılaşma çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki sığınakları incelemeye aldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmayla sığınakların mevzuata uygunluğu incelenirken, amacı dışında kullanılan veya teknik eksiklikleri bulunan alanların tespit edilmesi hedefleniyor.

DENETİMLER İÇİN YAPI ENVANTERİ HAZIRLANDI

Sığınak Yönetmeliği Uygulama Denetim Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde sığınak şartı aranabilecek yapılara yönelik envanter çalışması başlatıldı. 12 Haziran 2026 tarihli başkanlık oluru ile kurulan komisyonun çalışmaları doğrultusunda yaklaşık 2 bin binanın bilgilerine ulaşılırken, 1 Ekim 2017 sonrasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan 420 bina belirlenerek adres ve mülkiyet bilgileri çıkarıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verileriyle yapılan karşılaştırmalar sonucunda ise ilgili ruhsat döneminde yer alan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan 248 sığınaklı bina mahalle bazında listelendi. Denetimlerin teknik açıdan eksiksiz yürütülmesi için söz konusu binaların mimari ve mekanik projelerini içeren kontrol dosyaları da hazırlandı.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN BİR YILLIK SÜRE

Komisyon ekipleri, sahadaki incelemelerde sığınakların kullanım amacına uygunluğunu ve teknik koşullarını kontrol ediyor. Depo, iş yeri veya otopark gibi farklı amaçlarla kullanılan ya da yönetmelikte belirtilen şartları karşılamayan sığınaklarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yasal süreç işletiliyor.

İlk denetimde belirlenen eksikliklerin giderilmesi için bina yönetimlerine bir yıl süre tanınacak. Bir yılın sonunda yapılacak ikinci kontrolde, sığınaklarını mevzuata uygun hale getirmediği belirlenen binalar hakkında ise cezai işlem uygulanacak.

DENETİMLER İLÇE GENELİNDE DEVAM EDECEK

Teknik ekiplerin saha denetimleri Gebizli, Altındağ, Bahçelievler, Bayındır ve Çağlayan mahallelerinde sürüyor. Projeleri önceden incelenen binalardaki sığınakları yerinde kontrol eden ekipler, her yapı için ayrıntılı kontrol formları düzenliyor. Belediye ekipleri, sığınakların yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak ve olası afet ve acil durumlarda kullanılabilir durumda olmalarını güvence altına almak amacıyla ilçe genelindeki denetim çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA
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