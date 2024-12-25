Muratpaşa Belediyesi Aşevi Ekipleri Yağışlara Rağmen İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı aşevi ekipleri, Antalya'da etkili olan yoğun yağışa rağmen kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Muratpaşa Belediyesi'nin aşevi ekipleri, 23 Aralık Pazartesi akşamı başlayan ve yer yer su baskınlarına neden olan şiddetli yağışlara rağmen ihtiyaç sahiplerine sıcak yemeklerini ulaştırdı. Her gün sosyal destek dosyası bulunan ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan ekipler, aynı zamanda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan günlük beslenme programını da aksatmadan hayata geçirdi.
Aşevi personeli Cemal Boz, 35 kişilik ekip ve beş araçla günde binin üzerinde haneye sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti. Boz, ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik uygulanan "okul menüsü" desteğiyle her gün 790 öğrenciye beslenme desteği sağlandığını vurguladı. "Yağmur, çamur demeden her koşulda hizmet etmeye devam ediyoruz" diyen Boz, söz konusu hizmetin dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
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