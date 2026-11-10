Muratpaşa Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 88. yılında Atatürk Kent Meydanı'nda andı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 88. yılında Atatürk Kent Meydanı'nda andı

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Muratpaşa Belediyesi, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında Atatürk Kent Meydanı\'nda andı
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Muratpaşa Belediyesi, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında Atatürk Kent Meydanı\'nda andı
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Muratpaşa Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Törende Başkan Vekili Canan Keleş ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Şükrü Sarıdağ çelenk sundu; saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapıldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yılında Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte meydanda hayat dururken, belediye çalışanları ve kent sakinleri Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Muratpaşa'da Atatürk'ün vefatının 88.yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Tören, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş'in, Kıbrıs Gazisi Mehmet Şükrü Sarıdağ eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Belediye personeli ve çok sayıda kent sakininin katıldığı törende, saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçildi. Atatürk'ün anısına bayraklar yarıya indirilirken, tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, Atatürk'ün yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesine öncülük etmekle kalmadığını, Cumhuriyet'le birlikte gelecek kuşaklara yol gösteren değerler bıraktığını vurguladı. Keleş, şunları kaydetti:

"Bazı insanlar ölür, artlarında iyi kötü anıları bırakırlar. Ama bazı insanlar bir milletin kalbinde yaşamaya devam eder sonsuza kadar. Atatürk işte o ölümsüz, unutulmaz liderlerden biri. Halkımızın karanlıktan aydınlığa yürüyüşüne öncülük eden, umutsuzluğun içinden umut, yenilginin içinden zafer, esaretin içinden özgürlük ve bağımsızlık çıkartabilen bir büyük lideri anıyoruz.

Sevgili Ata'mız bize yalnızca bir vatan ve bir Cumhuriyet bırakmadı. Bize başımızı dik tutmayı, kendi kaderimize sahip çıkmayı, aklı ve bilimi rehber edinmeyi, biz kadınlara eşit yurttaşlığı, en önemlisi hepimize bu ülkenin geleceğine inanmayı öğretti. Sana söz veriyoruz Ata'm. Bu ülkenin umuduna, Cumhuriyet'in değerlerine ve senin aydınlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özlemle, minnetle ve sonsuz bir sevgiyle."

Kaynak: ANKA
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