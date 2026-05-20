Muratpaşa'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

20.05.2026 12:20  Güncelleme: 13:36
Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarını hazırladı. Ermenek Mahallesi'nde kurban satış alanı kurulurken, beş mahalledeki pazar yerleri kesim alanı olarak belirlendi. Veteriner ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken; Cumhuriyet, Konuksever, Bayındır, Sedir ve Yenigün mahallelerinde bulunan pazar yerleri de kurban kesim alanı olarak belirlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde yer alan kurban satış alanına büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanların girişleri başladı. Ermenek'te kurulan satış alanında zabıta ve veteriner ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için kurbanlıkların sağlık kontrolleri ve evrak incelemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi Veterineri Berat Cihan Güneş, Türkiye'nin farklı noktalarından kurbanlıkların satış alanına getirildiğini belirterek, "Kesim alanlarına gelen kurbanlıkların rutin muayeneleri ve evrak kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca kesim alanlarının hem halk sağlığına hem de kurban kesim şartlarına uygunluğunu denetliyoruz" dedi.

