Muratpaşa Belediyesi'nden Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikasyon Programı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya'yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir haline getirmek için paydaşlarıyla "Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikasyon Programı"nı başlattı.

Muratpaşa'da yiyecek-içecek sektörüne yeni bir vizyon kazandırmak için Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey markanın paydaşlığında "Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikasyon Programı" başladı. Kentte restoranlardan kafelere, lokantalardan pastanelere birçok işletme, gönüllülük esasına dayanan programa başvurarak uluslararası standartlara uygunluklarını belgeleyebilecek.

Projenin eğitim çalışması belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirildi. Eğitimi Diversey Türkiye'den Gıda Mühendisi Ödül Özdamar verdi.

Özdamar, projede Diversey'in ağırlıklı olarak proje içeriğinin geliştirilmesinden belediyenin denetim ekiplerinin geliştirilmesine 'know-how' tarafında yer aldığını söyledi.

Eğitime katılan Muratpaşa Belediysi gıda mühendislerinden Ayşe Sarılar, amaçlarının daha ileri bir seviyede gıda güvenliği ve hijyeni kültürü oluşturmasını olduğunu belirtti.