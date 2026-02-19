Muratpaşa'da Gıda Güvenliğinde Ortak Marka: "Gold Town"

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, il genelinde ortak standart oluşturma hedefiyle genişliyor. Turizm ve yeme-içme sektöründe kalite çıtasını yükselterek kentin marka değerini güçlendirmeyi amaçlayan programın tanıtım toplantısı, Vatan Kahvesi'nde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve uluslararası hijyen firması Diversey iş birliğiyle başlatılan Gold Town programının tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Kepez Belediyesi adına Dr. Akif Aktuğ, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Altun, AGYİD Başkanı Zeki Özen ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda Uysal, güvenli ve standartları yüksek işletmelerin, ziyaretçilerin destinasyon tercihinde belirleyici olduğuna dikkati çekti. Uysal, Gold Town'ın Antalya'yı "yüksek hijyen standartlı turizm kenti" olarak konumlandıracağını söyledi. Programın, özellikle uluslararası turist profilinde güven unsurunu güçlendirerek kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Uysal, ortak sertifikasyon modelinin Antalya'nın rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Gold Town Sertifika Programı, gönüllülük esasına dayanıyor. Restoran, kafe, lokanta ve pastaneler; depolama koşullarından pişirme ve saklama sıcaklıklarına, havalandırma altyapısından ürün kalitesine kadar çok sayıda başlıkta kapsamlı denetimden geçiriliyor. Kriterleri karşılayan işletmeler sertifika almaya hak kazanıyor.