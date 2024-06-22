Muratpaşa Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursu - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursu

Muratpaşa Belediyesi\'nden Ücretsiz Yüzme Kursu

Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal adını taşıyan spor kompleksinde ücretsiz yüzme kursu düzenleyecek. Kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak.

22.06.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın adını taşıyan spor kompleksinde 7'den 70'e yüzme bilmeyen herkes yüzme öğrenecek. Ücretsiz yüzme eğitimleri için kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulu Deniz Baykal Spor Kompleksi inşaatı tamamlandı. 30 milyonluk yatırımla hayata geçirilen tesiste yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. 1973'te memleketi Antalya'dan milletvekili seçilen bakanlık ve başbakan yardımcılığı yapan ve 11 Şubat 2023'te hayata veda eden CHP'nin 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını taşıyan tesis, kapılarını ücretsiz yüzme kursuyla açacak.

Kursa 7'den 70'e yüzme bilmeyen herkes kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar, 24 Haziran'dan itibaren 'spor.muratpasa-bld.gov.tr' adresinden yapılabilecek. 1 ay sürecek eğitimler, haftada 2 gün olmak üzere 8 dersten oluşuyor. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler, kayıtların tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da başlayacak. Eğitimler, Belediye'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda da verilecek.

Deniz Baykal Spor Kompeksi'nin resmi açılışının, Baykal'ın doğum günü 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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