Muratpaşa Belediyesi'ne 11. kez çevre ödülü

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın verdiği "En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri" ödülünü üst üste 11'inci kez kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen "En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri" ödülüne bir kez daha layık görüldü. Türkiye'de çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak gösterilen başarı, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törende açıklandı. Yenifoça Oasis Marina'da gerçekleştirilen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Güngör, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş ile çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Türkiye genelinde bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanında örnek projeler geliştiren kurumlara verilen ödül, Muratpaşa Belediyesi'ne 11'inci kez verildi. Ödülü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin aldı. Muratpaşa Belediyesi'ni ödüle taşıyan çalışmalar arasında; +0,5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayları, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve teknik geziler, deniz dibi ve yamaç temizlikleri, Mavi Bayrak teknik gezileri, geri dönüşüm tesisi ziyaretleri, İklim Bulmacası ve Bahçede Yaşam Var atölyeleri ile iklim okuryazarlığı ile çevre eğitimleri yer aldı.