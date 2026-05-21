Muratpaşa Belediyesi'ne 11. kez çevre ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediyesi'ne 11. kez çevre ödülü

21.05.2026 10:52  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın verdiği “En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri” ödülünü üst üste 11’inci kez kazandı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın verdiği "En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri" ödülünü üst üste 11'inci kez kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen "En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri" ödülüne bir kez daha layık görüldü. Türkiye'de çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak gösterilen başarı, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törende açıklandı. Yenifoça Oasis Marina'da gerçekleştirilen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Güngör, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş ile çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi katıldı.

ÖDÜL, MURATPAŞA BELEDİYESİ'NE 11'İNCİ KEZ VERİLDİ

Türkiye genelinde bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanında örnek projeler geliştiren kurumlara verilen ödül, Muratpaşa Belediyesi'ne 11'inci kez verildi. Ödülü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin aldı. Muratpaşa Belediyesi'ni ödüle taşıyan çalışmalar arasında; +0,5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayları, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve teknik geziler, deniz dibi ve yamaç temizlikleri, Mavi Bayrak teknik gezileri, geri dönüşüm tesisi ziyaretleri, İklim Bulmacası ve Bahçede Yaşam Var atölyeleri ile iklim okuryazarlığı ile çevre eğitimleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'ne 11. kez çevre ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:33:30. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'ne 11. kez çevre ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.