Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesiyle 9 Bin Litre Bitkisel Atık Yağ Geri Dönüştürüldü

Güncel

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesiyle, ocak-haziran döneminde 9 bin 545 litre bitkisel atık yağ geri dönüştürüldü. Atık yağın geri dönüşümünü sağlayan ilçe sakinleri 181 bin 365 lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, 2019'dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplamaya başladı. Fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen yağın litresi için ise 15 lira geri ödeme yapılırken, bu yılın 6 aylık döneminde 9 bin 545 litre bitkisel atık yağ evlerden toplandı. Genellikle kızartmalarda kullanılan ve sonrasında pet şişelerde çöpe atılan yağları atmayan ilçe sakinleri ise 181 bin 365 lira kazandı.

Para kart özelliğine sahip Çevreci Komşu Kart, Türkiye'nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm iş yerlerinde kullanılabiliyor. Online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde kullanabilen kartta biriken paralar, tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.