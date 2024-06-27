Muratpaşa Belediyesi'nin 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' projesi belgeselleri karekodla izlenebiliyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' projesi belgeselleri karekodla izlenebiliyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' projesi kapsamında hazırlanan belgeseller, karekodlarla izlenebiliyor. Proje, Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin hikayelerini anlatıyor.

27.06.2024 12:18
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' projesi kapsamında hazırladığı belgeseller, karekodla izlenebiliyor.

Muratpaşa Belediyesi projeleriyle tarihe ışık tutmaya devam diyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' projesi ile saklı kalan hikayeler anlatılıyor.

Projenin ilk ayağı 2022'de başladı. İlk etapta 11 yapıya ilişkin arşivler tarandı, vatandaşlarla görüşüldü, öyküler derlendi ve yıllara uzanan tarih, 11 ayrı belgesel olarak yayınlandı.

1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan, Antalyalıları hurmayla tanıştıran Hassun Kaptan Konağı, Selanik'ten mübadeleyle gelen Hasan ve Nesli Kıvırcık çiftinin 5 çocuğuyla yaşadığı Çerçiler Evi, mahallesinde 40 yıl muhtarlık yapan Kont Salih'in evi, mübadeleyle gelen Ayşe ve Derviş Kulaksızlar çiftinin evi, dönemin Antalya Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir'in Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağı'nın hikayeleri belgesellere konu oldu.

51 yapının hikayesi

Projenin ikinci etabı ise 2023'te tamamlandı. Bu kapsamda 40 konağın daha belgeselleri hazırlandı. 1800'lerde İskenderiye'den göç eden ve 'Beyaz Arap' olarak anılan ailenin yaşadığı Melek'in Evi, Antalya 1918 yılında sıtmayla mücadele ederken atlı faytonlar için kullanılan Soykam'ın Fayton Garajı, 2004 yılında Fransız Patrich Walch'un satın aldığı ve 2 yıl süren restorasyon çalışması sonucunda orijinal hale döndürülen konağın tarihinin de bulunduğu bir çok yapının tarihi, belgesellerde anlatıldı.

4 dilde hazırlandı

Belgeseller Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak hazırlandı ve konakların girişlerine yerleştirilen karekodlar ile cep telefonlarıyla taranarak izlenebiliyor. Kente yönelik içerikler hazırlayan Anastasia Zagorulya, 'antalyalocalguide' isimli Instagram hesabında bu belgesellerin nasıl izleneceğini anlattı.

Kaynak: ANKA

Antalya, Miras, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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