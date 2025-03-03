Muratpaşa Belediyesi Ramazan Ayında Gıda Yardımı ve İftar Programları Düzenliyor

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine destek olmak için 55 mahallede binlerce kişiye gıda kolisi teslim etti. Ayrıca Belediye, ramazan boyunca 22 noktada iftar programı düzenleyecek.

Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 55 mahallede binlerce vatandaşa gıda kolisi ulaştırıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, dağıtılacak gıda kolilerini bizzat inceleyerek çalışmaları denetledi. Kolilerde un, yağ, salça ve çeşitli kuru gıdalar gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor.

Gıda kolilerinin depolandığı tesisleri ziyaret eden Başkan Uysal, "Birlik ve beraberliğin sembolü Ramazan ayında, düzenlediğimiz iftar programları ve gıda yardımlarıyla dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Muratpaşa'da paylaşma kültürünü ve toplumsal yardımlaşmayı yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayında 55 mahalleyi kapsayan 22 farklı noktada iftar programı düzenleyecek. 3 Mart Pazartesi Varlık, Bahçelievler, Deniz, Altındağ mahalle sakinleri Varlık Mahallesi pazar yerinde kurulacak iftar sofrasında bir araya gelecek.

4 Mart Salı, Başöğretmen Atatürk Okulu yanında kurulacak iftar sofrasında Zerdalilik, Sinan, Haşimişcan ve Gençlik mahalleleri, 5 Mart'ta Yenigün pazar yerinde Kızılarık ve Yenigün mahalle sakinleri buluşacak.

6 Mart Perşembe ise Meydankavağı, Çaybaşı ve Demircikara sakinleri Meydankavağı açık pazar yerindeki iftarda olacak.