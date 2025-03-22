Muratpaşa Belediyespor'dan Sponsorlara Teşekkür Töreni

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 800'e yakın lisanslı sporcusuyla dokuz branşta faaliyetlerini sürdüren Muratpaşa Belediyespor'un sponsorlarına teşekkür etti.

Futboldan voleybol ve cimnastiğe dokuz branşta farklı yaş kategorilerindeki liglerde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kulübü'nün sponsorları için tören düzenlendi.

Başkan Uysal, törende Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Medical Park Genel Müdürü Uğur Kirez, Medical Park Kurumsal Tanıtım Müdürü Buket Özdal, Antalya Özel Açı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dayıoğlu, Pegas Finans Koordinatörü Ebru Yiğit, Lydion Mücevherat ve Rafine Gurme Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sarıbaş, XIRTIZ Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Tayfur ve BRN Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir'e teşekkür plaketi ve takım forması hediye etti.