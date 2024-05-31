Muratpaşa Belediyespor, İnessa Korkmaz ile yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyespor, İnessa Korkmaz ile yeni döneme hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar 2. Lig'de mücadele edecek takımı için İnessa Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Korkmaz, takımın yeni oluşumunda görev alacak.

31.05.2024 12:34
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyespor, yeni bir döneme hazırlanıyor. Bu sezon, Kadınlar 2. Lig'de mücadele edecek takım ile Rusya'da takımına U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşatan İnessa Korkmaz ilgilenecek.

Inessa Korkmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Törende Korkmaz, Muratpaşa Belediyespor'un voleybolda tüm yaş gruplarında 489 sporcusunun bulunduğunu belirterek, takımın yeni bir oluşum içerisine gireceğini söyledi.

Başkan Uysal ise 2 sezon önce kadın voleybolunda başladıkları yolculukla bugün altyapı tabanı çok geniş bir kulüp haline geldiklerini söyledi. Uysal, "Gençlerimize, kendi çocuklarımıza güvenerek Hocamız Korkmaz'la başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu yeni yapılanma Türkiye'de kadın voleyboluna yeni isimler kazandıracak" dedi.

Kaynak: ANKA

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