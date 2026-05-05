Muratpaşa Belediyespor Kulübü Sporcularından Başkan Uysal'a Ziyaret

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye spor Kulübü bünyesinde buz hokeyi, okçuluk ve squash branşlarında mücadele eden sporcuları ve Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Başkan Uysal, belediye bünyesinde faaliyet gösteren buz hokeyi, okçuluk ve squash branşlarında mücadele eden sporcuları konuk etti. Sporculara ziyaretlerinde Kulüp Başkanı Yılmaz da eşlik etti.

Ziyarette buz hokeyi sporcuları, 2025–2026 sezonu Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) 23 Nisan Minikler Turnuvası'nda elde ettikleri şampiyonluğu Uysal ile paylaştı. Kupalarını ve ödüllerini beraberlerinde getiren sporcular, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Branşlarda eğitimler devam ediyor

Muratpaşa Belediyespor bünyesinde squash branşında 40, okçuluk branşında 17 ve buz hokeyinde ise 40 lisanslı sporcu bulunuyor. Belediyenin "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" projesi kapsamında hayata geçirilen ücretsiz spor okullarında da söz konusu branşlarda eğitimler sürdürülüyor. Squash branşında Süleyman Erol Spor Salonu'nda 36 çocuk ve 37 yetişkin olmak üzere toplam 73 kent sakini eğitim alıyor. Teneffüspark içerisinde yer alan, Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan tesiste ise 151 çocuğa buz pateni eğitimi veriliyor. Muratpaşa'nın spor branşları arasına yeni katılan okçulukta ise Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 41, Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde 50 kişi olmak üzere toplam 91 kent sakini eğitim görüyor.

Okçulukta ilk başarı

Antalya'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda U21 Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Muratpaşa Belediyespor sporcusu Talat Gür bronz madalya kazandı. Okçuluk branşında kulüp antrenmanları hafta içi üç gün devam ederken, belediyenin spor okulları kapsamında hafta sonu da eğitimler sürdürülüyor.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor Buz Hokeyi U9 takımı, 23 Nisan Minikler Turnuvası'nı başarıyla tamamlayarak Antalya'ya kupa kazandırdı. 9 yaş altı minikler ile 12 yaş altı yıldız B takımı sporcuları, 5–7 Haziran günlerinde İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Muratpaşa Belediyespor'un squash sporcuları, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle öne çıkıyor. Ferruh Dincer ve Doruk Dalkıran, Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Squash Federasyonu (ESF) takvimindeki turnuvalarda Türkiye'yi temsil ediyor. 2015 yılından bu yana gelişimini sürdüren branşta sporcular, uluslararası arenada istikrarlı sonuçlar alırken; en önemli hedefler arasında 2027 İstanbul Avrupa Oyunları yer alıyor.

Destekler devam edecek

Uysal, ziyaret sırasında Muratpaşa'da sağlıklı, disiplinli ve sporla iç içe bir kent yaşamı hedeflediklerini belirtti. Sporun yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişim açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uysal, spora ve sporcuya desteklerin ekonomik koşullar elverdiği sürece artarak devam edeceğini söyledi.