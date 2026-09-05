Muratpaşa Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda PTT ile karşılaşacak - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda PTT ile karşılaşacak

Muratpaşa Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda PTT ile karşılaşacak
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Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek. Sezonun ilk maçında deplasmanda PTT ile karşılaşacak olan takım, 14 takımlı grupta 26 maç yapacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek. "Muratpaşa'nın Sultanları" sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda PTT ile karşı karşıya gelirken, kendi sahasındaki ilk maçını da ligin ikinci haftasında yine PTT ile oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür kura çekiminin ardından Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezondaki rakipleri ve maç programı belli oldu. Muratpaşa'nın Sultanları, 14 takımın yer aldığı B Grubu'nda sezon boyunca toplam 26 karşılaşmaya çıkacak.

Ligin ilk devresi 3 Ekim'de başlayacak ve 19 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre karşılaşmaları ise 3 Ocak'ta başlayıp 28 Mart 2027'de tamamlanacak. Muratpaşa Belediyespor, sezon boyunca iç saha ve deplasmanda oynayacağı karşılaşmalarla grubun üst sıralarında yer almak için mücadele edecek.

2021 yılında kurulan takım, büyük ölçüde genç oyunculardan oluşan kadrosuyla yeni sezonda da 1. Lig'de mücadele edecek. Muratpaşa'nın Sultanları, ortaya koyacağı performansla Muratpaşa'yı ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

ANTRENÖR INESSA KORKMAZ

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü bu sezon da Inessa Korkmaz üstlenecek. Oyunculuk kariyerini Eczacıbaşı formasıyla noktalayan Korkmaz, Yeşilyurt Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Spor, Büyükçekmece Voleybol Akademi ve Muratpaşa Belediyesi SigortaShop'ta başantrenörlük görevlerinde bulundu. Korkmaz, U20 takımı başantrenörü olarak görev yaptığı Dinamo Ak-Bars ile Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası ve Rusya U20 Ligi'nde şampiyonluklar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda PTT ile karşılaşacak - Son Dakika

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