Muratpaşa'da "Çiçek Desenleri Günleri" Başladı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlendiği "Çiçek Desenleri Günleri" başladı. Ziya Gökalp Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 9 lise, çiçeklerden oluşturdukları desenlerle yarışıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çiçek Desenleri Günleri, Ziya Gökalp Parkı'nda başladı. Etkinlik için parkta çeşitli dekoratif düzenlemeler yapılırken, organizasyonda belediyenin üretim tesislerinde yetiştirilen 130 bin dal çiçek kullanılıyor. Tagates, karanfil, osteospermum, zinnia ve petunyalarla hazırlanan desenler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler, çalışmalarını desen krokilerine uygun oluşturabilmek için ilk olarak ahşap zemin üzerine toprak sererek altyapıyı hazırladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar, desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçekler yerleştirdi.

YARIŞMACILARDAN DEĞERLENDİRMELER

ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinden Elif Anna Kaya, kadın özgürlüğünü temsil eden bir resim üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Kaya, "Ekibime güveniyorum. Muratpaşa Belediyesi'nin öğrencilerin hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri kreatif etkinlikler sunması bizim için çok değerli" dedi.

Geçen yıl tavus kuşu deseniyle yarışmada birincilik kazanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Eylül Yüzbaş, bu yıl tek boynuzlu at figürü üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yüzbaş, "Gençleri farklı aktiviteler yapmaya teşvik etmesini çok faydalı buluyorum" diyerek Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti. "Burada bizim için önemli olan eğlenmek ve güzel şeyler deneyimlemek" diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ 9 MAYIS'TA

Organizasyona, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Akant Koleji, Bahçeşehir Koleji, Özel Renk Okulları Anadolu Lisesi, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vizyoner Koleji, Antalya Anadolu Lisesi ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri görsel sanatlar öğretmenleri eşliğinde katıldı. Çalışmalar, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren takımların ödülleri 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül töreninin ardından sanatçı Ersan Tay sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şölen Acar, etkinliğin ikinci yılında da yoğun ilgi gördüğünü belirterek yarışmaya katılan öğrencilere başarı diledi.