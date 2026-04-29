(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği "Çiçek Desenleri Günleri" için hazırlıklar sürüyor. Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı'nda 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte kullanılacak çiçeklerden desen krokilerine, uygulama zeminlerinden peyzaj süslemelerine kadar tüm detaylar belediyenin üretim tesislerinde hazırlanıyor.
Muratpaşa Belediyesi'ne ait bitki üretim tesislerinde etkinlik için tam 130 bin dal çiçek yetiştirildi. Tagetes, karanfil, osteospermum, zinnia ve petunya gibi baharın en renkli türleri, falezlerin denizle buluştuğu parkta görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca, etkinlik alanını süsleyecek dekoratif peyzaj ürünleri ile öğrencilerin desenlerini uygulayacağı özel zeminler de yine belediyenin üretim tesislerinde hazırlanıyor.
Çiçek Desenleri Günleri'nde bu yıl 10 lise yarışacak. Organizasyona Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Akant Koleji, Bahçeşehir Koleji, Özel Renk Okulları Anadolu Lisesi, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TED Koleji, Vizyoner Koleji, Antalya Anadolu Lisesi ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri katılacak.
Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmenleri rehberliğinde, 10'ar kişilik ekipler halinde daha önce hazırladıkları çiçek desenlerini zemine uygulayacak. Kesme çiçekler ve çeşitli doğal dekoratif malzemelerin kullanılacağı çalışmalar, belirlenen süre içinde tamamlanacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından beş kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlar belirlenecek ve ödüllendirilecek. Ödül töreni, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Ödül töreninin ardından ise alanda Ersan Tay sahne alacak.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da 'Çiçek Desenleri Günleri' İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?