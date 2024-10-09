Muratpaşa'da Göç Konulu Forum Düzenlenecek

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 Ekim Pazar günü, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Forum Muratpaşa, bu ay göç konusunu gündemine alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa'nın, dünyanın, Türkiye'nin ve şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunları ele alan, insanlar için daha iyi bir yaşamın olanaklarını değerlendiren bir buluşma olduğunu vurguladı. Gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunlarından yoksulluğa kadar birçok başlıkta yıl boyunca sürecek forumların nihai amacının toplumsal uzlaşıyı sağlamak olduğunu belirten Uysal, "Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak" dedi.

İlk forumda 'Eğitim' konusunu ele aldıklarını hatırlatan Başkan Uysal, yayımlanan sonuç bildirgesinde, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması ve sıralama sınavlarının kaldırılması gibi 11 başlıkta 'Derhal Reform' çağrısında bulunduklarını aktardı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 13 Ekim Pazar, saat 14.00'te düzenlenecek ikinci forumda ise göç konusu ele alınacak. Forumda, gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır ve Türkiye Mülteci Konseyi Başkanı Dr. Zakira Hekmat konuşmacı olarak yer alacak. Forumun moderatörlüğünü ise Evren Özalkuş yapacak.