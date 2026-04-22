Muratpaşa’da Hareket Halindeki Cansız Bedene Ulaşıldı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, yol kenarında hareketsiz halde bulunan Gürcan Güncan'ın (30), hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürcan Güncan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak olay yerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Güncan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.