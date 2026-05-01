Muratpaşa'da Hıdırellez Dilekleri Akdeniz'e Bırakılacak

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Hıdırellez geleneğini bu yıl da denizde düzenleyeceği etkinlikle kutlayacak. Kaleiçi Yat Limanı'ndan teknelerle açılacak vatandaşlar, dileklerini Akdeniz'e bırakacak.

Muratpaşa Belediyesi, doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez için hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel dilek bırakma etkinliği, 6 Mayıs sabahı gün doğumuyla birlikte gerçekleştirilecek. Hıdırellez gecesi vatandaşlar tarafından gül ağacının dibine bırakılan dilekler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte toplanarak saat 05.30'da Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket edecek teknelerle Akdeniz'in maviliklerine bırakılacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin, 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de Şükrü Solmaz Parkı'nda Hıdırellez Şenliği gerçekleştirilecek. Şenlikte İzmirli Necati sahne alacak.