Muratpaşa\'da İş Yerinde Şok Ölüm

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, 699 Sokak'taki ahşap atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir (37) gece iş yerine geldi. Koçdemir'i sabah atölyede hareketsiz gören kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Koçdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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