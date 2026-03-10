Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatiflerinden Bal Mumu Atölyesi

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, kadınlara yönelik bal mumu ile mum yapımı atölyesine ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ballardan elde edilen doğal balmumları kullanılarak bir mum yapım atölyesi düzenlendi.

Kadınların üretimde ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasını destekleyen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Atölyede kadınlar, kooperatif üretimi doğal balmumlarını kullanarak kendi mumlarını hazırladı. Kadın emeğini ve dayanışmasını öne çıkaran etkinlikte hazırlanan mumlar, katılımcılara hediye edildi.