Muratpaşa'da Kurban Bayramı İçin Kesim Noktaları Hazır

(ANTALYA) - Muratpaşa'da kurban kesimleri, bayramın birinci ve ikinci günü beş ayrı noktada gerçekleştirilebilecek.

Muratpaşa Belediyesi, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Ermenek Mahallesi'nde büyükbaş hayvan kesimine uygun alan kurulurken; Sedir, Yenigün, Sigorta ve Konuksever pazar yerlerinde ise küçükbaş hayvan kesim alanları oluşturuldu. Ayrıca Ermenek'te kesim noktasının yanı sıra kurban satış noktası da yer alıyor.

Yoğunluk yaşanmaması için kesim alanları bayramın ilk iki gününde hizmet verecek. Kurban kesecek ilçe sakinleri, belirtilen noktalarda kendi kasaplarıyla kesim yapabilecek. Randevulu kesim ve kasap hizmeti ise verilmeyecek.