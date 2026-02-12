Muratpaşa Belediyesi'nden "Sevgi Günü" Etkinliği

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik "Sevgi Günü" etkinliği düzenlendi. Sevgi ve dayanışma temasıyla gerçekleştirilen program, katılımcılara özel bir gün yaşattı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen "Sevgi Günü" etkinliği, vals gösterisiyle başladı. Katılımcıların ilgiyle izlediği gösterinin ardından müzik eşliğinde dans etkinliğine geçildi. Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve eğitmenler birlikte piste çıkarak keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında sahnelenen "bubble show" ise özellikle çocuklar ve gençler için günün en renkli anlarından oldu. Köpükten oluşturulan dev baloncuklar büyük ilgi görürken, aileler bu anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti.