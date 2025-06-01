Muratpaşa'da Yangın Güvenliği Denetimlerinde 174 İşletmenin Ruhsatı Askıya Alındı - Son Dakika
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Muratpaşa'da Yangın Güvenliği Denetimlerinde 174 İşletmenin Ruhsatı Askıya Alındı

01.06.2025 11:35
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Muratpaşa Belediyesi, yangın güvenliği denetimlerinde gerekli önlemleri almadığı tespit edilen 174 işletmenin ruhsatlarını askıya aldı. İşletmelere 31 Mayıs 2025'e kadar süre verilmişken, eksikliklerin giderilmemesi durumunda mühürleme işlemleri başlatılacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nden yangın güvenliği denetimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibarıyla askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibarıyla da mühürleme işlemleri başlatılacaktır" denildi.

Muratpaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren basit konaklama belgeli tesislerin yangın güvenliği denetimleri sonucunda ruhsatı askıya alınan işletmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi ve Antalya Valiliği'nin 2025/1 sayılı genelgesi uyarınca, ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlenmiş olup, önemli sayıda tesiste Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eksiklikler tespit edilmiştir. Denetim tutanakları, hem ilgili işletmelere hem de Belediyemize tebliğ edilmiştir. Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025'e kadar süre tanımıştır.

Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda ilgili tüm kurumlarla tam bir iş birliği içinde hareket edilmiş, işletmelere açık bir takvim ve net yükümlülükler bildirilmiştir. Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir.

Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibarıyla askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibarıyla da mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re'sen denetim ve tespit yetkisi bulunmaktadır. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Yangın Güvenliği Denetimlerinde 174 İşletmenin Ruhsatı Askıya Alındı - Son Dakika

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