Antalya'da Harp Malulü Gaziler Derneği'nin Yenilenen Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Harp Malulü Gaziler Derneği'nin Yenilenen Hizmet Binası Açıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'nin yenilenen hizmet binası, Muratpaşa Belediyesi Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açıldı. Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve dernek üyeleri katıldı. Açılışta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla anıldı. Dernek, 109. yıl dönümünü kutladı ve şehitlerimizi bir araya getirdiğini belirtti.

27.08.2024 10:35  Güncelleme: 11:31
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(ANTALYA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'nin yenilenen hizmet binası, Muratpaşa Belediyesi Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açıldı.

Muratapaşa Belediyesi tarafından yenilenen dernek binasısının açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Yurdakul, dernek üyeleri ve kent sakinleri katıldı.

Açılışta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla andığını belirten Başkan Uysal, bu vatanseverliği ekonomide de güçlü ve tedbirli davranarak desteklemek gerektiğinin de altını çizdi. Uysal, "Hepimize Türkiye'mizin aydınlık, hür, bağımsız geleceği için çalışma yolunda kolay gelsin" dedi.

Vali Şahin ise hizmet binasının Antalya'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bizi biz yapan değerler. Biz bu değerlerle yoğrulursak ancak biz oluruz" diye konuştu.

Derneğin 109'uncu yıl dönümünü kutladıklarını belirten Yurdakul, "Derneğimiz milletimizin en zor zamanlarında tarihimizin en karanlık dönemlerinde doğmuştur. Bu toprakların kahraman evlatlarını, şehitlerimizi ve onların ailelerini aynı çatı altında bir araya getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Erdal İnönü, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Harp Malulü Gaziler Derneği'nin Yenilenen Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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