Muriqi'nin Transfer Yarışı

İspanya La Liga'da Mallorca'nın küme düşmesiyle Vedat Muriqi, Süper Lig devlerinin transfer gündemine oturdu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden öncelikli olarak Muriqi'nin transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe cephesinde ise kongre süreci öncesi başkan Sadettin Saran ve aday Aziz Yıldırım, Muriqi transferi için harekete geçti. Diğer aday Hakan Safi ise daha büyük bir yıldız isimden yana. La Liga'da 57 gol ve 11 asistlik performansına rağmen takımını küme düşmekten kurtaramayan 31 yaşındaki golcünün Türkiye'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.