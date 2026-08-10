Murphy: Trump İran'la Savaşı Kaybetti - Son Dakika
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Murphy: Trump İran'la Savaşı Kaybetti

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Senatör Murphy, Hürmüz Boğazı'nın açılması için maliyetin arttığını ve anlaşmanın şartlarını eleştirdi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile savaşı kaybettiğini" savunarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın maliyetinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Murphy, NBC News kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Trump yönetimini eleştirdi.

İran ile masadaki olası anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nın açılması için yıllık 100 milyar dolar ödemeyi öngördüğünü ileri süren Murphy, "Donald Trump, bu savaşı kaybetti. Amerika daha zayıf, İran daha güçlü bir durumda. (Hürmüz) Boğazı yeniden açmanın maliyeti gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.

Murphy, söz konusu paranın ödenmesinin İran için "zafer" olacağını, böylece "ordularını ve bölgedeki vekil güçleri destekleyebileceklerini" savundu.

İran'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini, ABD'nin bu süreçte "zayıf düştüğünü" dile getiren Murphy, "Bu savaşın sona ermesi ve Boğaz'ın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu." ifadesini kullandı.

Murphy, ABD'nin "saldırılarını sürdürebilmesi amacıyla" mühimmat stokunun yenilenmesi için fonlamayı desteklemeyeceğini ancak İran ile anlaşmaya varılması ve saldırıların sona ermesi halinde mühimmatın yerine konulması için çalışmaya hazır olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murphy: Trump İran'la Savaşı Kaybetti - Son Dakika

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