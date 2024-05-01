Muş Alparslan Üniversitesi Akademisyenleri Filistin İçin Dayanışma Gösterisine Destek Verdi - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi Akademisyenleri Filistin İçin Dayanışma Gösterisine Destek Verdi

Muş Alparslan Üniversitesi Akademisyenleri Filistin İçin Dayanışma Gösterisine Destek Verdi

Muş Alparslan Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi. İslami İlimler Fakültesi önünde toplanan akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı ve öğrenci protestolarının büyüyerek devam ettiğini belirtti. Açıklamada, İsrail'in katliamlarını sürdüren ülkelerin ve üniversitelerin protestolarla karşılaşmasının tarihe insanlığın yüz akı eylemler olarak geçeceği vurgulandı. Akademisyenler, soykırıma karşı durmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

01.05.2024 17:01
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Kent merkezindeki İslami İlimler Fakültesi önünde, ABD'de gösterilere katılan öğrenci ve akademisyenlere yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla toplanan akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırını kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dr. Öğretim Üyesi Servet Şengül, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı başlatılan öğrenci protestolarının üniversite hocalarının da desteğiyle büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestoların siyonist hegemonyanın yerel ve küresel iktidarına güçlü bir darbe vurduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:

"İnsanlığın vicdanı, son olaylarla birlikte öğrenci hareketlerinde somutlaşarak insana ve insanlığa dair umutlarımızı yeniden yeşertmiştir. Bu öğrenciler, İsrail'in ve destekçilerinin ahlaksız siyasetlerini ifşa etmiştir. İsrail'i koruyup kollayan emperyalist ülkelerin, İsrail lobisi ile işbirliği yapan üniversitelerinin İsrail'in katliamlarını sürdürmesine, dolaylı veya doğrudan aracılık ettiğini anlamışlardır. Bugün soykırımcı İsrail devletini ve ona taşeronluk yapan emperyal yöneticileri korkutan kampüs protestoları, tarihe insanlığın yüz akı eylemler olarak geçecektir. Öğrenciler bu vahşetin devam ettirileceğinin farkındalığıyla, sorumluluk makamında olan yöneticilerinin de bunu durdurmaya niyetlerinin olmadığını görmüşlerdir."

Eylem yapan öğrencilerin Beyaz Saray'daki hiç kimsenin Gazze soykırımını durdurmayacağının, Capitol Hill'deki seçilmiş senatörlerden hiçbirinin Gazze'yi İsrail vahşetinden kurtarmayacağının, hükümetlerindeki hiçbir üyenin Gazze'ye yönelik katliamlara "dur" demeyeceğinin farkına vardığını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail Devleti katliamlarına devam ederken öğrenciler, mazlum Gazze halkının sesi olmuştur. Böylece, halen devam etmekte olan bir soykırımı sona erdirme sorumluluğu, üniversitelerin erdemli öğrencilerinin eliyle bir kez daha bütün insanlığa hatırlatılmıştır. Üniversite hocaları da öğrencilerini yalnız bırakmamıştır. Bu hocaların kimine ters kelepçe takılmış, kimine yaşlı ve kadın olmalarına aldırış edilmeden şiddet uygulanmıştır. Buna rağmen bu onurlu hocalar, eylemlere daha güçlü bir şekilde katılarak öğrencilerini yalnız bırakmamışlardır. Bu soykırımcı rejime yönelik anlamlı eylemler yaratmanın bir grup üniversite öğrencisine düştüğü gerçeği ile karşı karşıyayız."

Bu soykırıma karşı durmanın sadece üniversite öğrencilerinin değil, herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Şengül, "ABD destekli İsrail katliam makinesi, herhangi bir kişinin ölümcül bir darbesiyle indirilemeyecek kadar büyük ve güçlü olduğuna inanabilir. Fakat biz onun insan öğüten bu katliam makinesinin dişlilerinin arasına küçücük kum taneleri bile olsa fırlatabiliriz. Muş Alparslan Üniversitesi akademisyenleri olarak diyoruz ki bu dinamiği tersine çevirmedikçe sağlıklı bir dünyaya sahip olamayız ve sorumlulukla ilgili her şey gibi bu da aynadaki yüzle, kendimizle yüzleşmekle başlar. Hepimizin harekete geçmesi ve İsrail Devleti'nin işlediği soykırımı tersine çevirme sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından akademisyenler, İsrail aleyhine slogan attı.

Basın açıklamasına, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, rektör yardımcıları, ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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