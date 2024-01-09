Muş Alparslan Üniversitesi\'nde \'Dijital Çağda Gazetecilik\' çalıştayı düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından "Dijital Çağda Gazetecilik" çalıştayı düzenlendi.

Üniversitenin 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, medyanın dijitalleşmediği, sosyal medyanın ve internetin yaygın olmadığı dönemlerde gazeteci olmanın ve haber yapmanın çok ciddi bir güç olduğunu söyledi.

Gazetelerde çıkan haberlerle, atılan manşetlerle toplumlara yön verildiğini, kamuoyunun oluşturulduğunu anlatan Alican, şöyle konuştu:

"1980'li yıllarda bir yazarın ya da şarkıcının gazetede bir kere röportaj vermesi onu meşhur etmeye yetiyordu. Fakat artık öyle bir dönem değil. Bin defada röportaj verilse bir gazeteye, hakkınızda bin tane haber çıksa bile hiç kimse sizden haberdar olmuyor. Tabii bunun sebebi iletişimin mahiyetinin farklılaşması. Fakat bugün geldiğimiz dönemde artık öznenin de nesnenin de haberin de sınırları belli değil. Dolayısıyla özellikle güven sorunu da çok ciddi şekilde artmış durumda. Artık kimseye güvenmiyoruz, bize ulaşan haberlere güvenmiyoruz. Onun dışında teknolojinin, bilgisayarların, yapay zekanın nelere muktedir olduğunu da artık biliyoruz."

Fotoğraf ve videolar üretmenin yalan bir takım haberleri meydana getirebilmenin eskisine göre çok daha kolay olduğuna dikkati çeken Alican, "Biz bugün aslında dünyada da çok tartışılan dijital çağda gazeteciliği konuşuyoruz. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Sonuç bildirgesini okumayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ise 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ülkedeki bütün gazetecileri yürekten kutladığını dile getirdi.

Aliyava, "Etkinliğimize Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinden değerli hocalarımız katıldı. Onlara çok teşekkür ederiz. Bugün onların konuşmalarından çok önemli bilgiler alacağız. Medya demek ülkenin atan kalbi, düşünen beyni, çalışan eli demek. Medya ülkenin kan damarı demektir. Ne mutlu medyacılara. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Oturumlarla devam eden çalıştaya, birçok üniversitenin İletişim Fakültelerinden akademisyenler, kentteki basın mensupları ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.