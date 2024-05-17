Muş Alparslan Üniversitesi\'nde Filistin Günleri Programı Son Buldu

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Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin Günleri" programı sona erdi.

Kampüs alanındaki 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde oturumlarla süren programda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları her yönüyle ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, 40 konuşmacının katıldığı programda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiklerini söyledi.

Filistin'in gündemden düşürülmemesi gerektiğini belirten Alican, "Nasıl büyük bir katliam yaşandığını, katliamın boyutlarını da daha açık ve net bir biçimde anlayabiliyorsunuz. Biz de bir anlamda meseleye ilişkin bilincimizin, idrakimizin derinleşmesi için programlar düzenledik. Bir haftalık süreçte ortalama 10 bin kişiye ulaştık. Bundan dolayı da çok memnunuz." dedi.