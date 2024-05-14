Muş Alparslan Üniversitesi'nde Gastronomi Günleri Başladı - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Gastronomi Günleri Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi\'nde Gastronomi Günleri Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Gastronomi Günleri programı, Muş'un yöresel mutfak kültürünün tanıtımı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Program kapsamında yemek yazarları, akademisyenler, gazeteciler ve şeflerden oluşan bir ekip, Muş'un tarihi güzelliklerini keşfetmek ve yöresel ürünleri ele almak için kente geldi. Ayrıca, oturumlarla devam eden programda Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı ve diğer önemli isimler de yer aldı.

14.05.2024 16:44
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Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 2 gün sürecek "Muş Gastoronomi Günleri" programı başladı.

Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliğiyle kentin yöresel mutfak kültürünün tanıtımı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Gastronomi Günleri" programı düzenlendi.

Kampüsteki Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversite olarak bulundukları coğrafyanın bütün değerlerini ortaya çıkarmak, tarif etmek, tanımlamak ve kağıda dökmek gibi bir ideallerinin olduğunu söyledi.

Malazgirt'te uzun süredir kazı ve yüzey araştırmaları yaptıklarını belirten Alican, şöyle konuştu:

"Bir şehrin hem ulusal hem de küresel anlamda bir tanınırlığa erişebilmesi için gastronomi çok önemli. Bu nedenle böyle bir çalışma yaptık. Aşçılık programındaki hocalarımız çalışmalarını yapıyorlar. Haftanın bir günü Muş'un yöresel yemekleri yemekhanemizde öğrencilerimize ikram ediliyor. Köyleri geziyoruz. Tarihi ve kültürel hikayeleri, türküleri derlemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda yaşlılarımızdan yemek tarifleri de alalım. Unutulmaya yüz tutmuş bir yemek tarifinin bilgilerini öğrenelim ve bununla ilgili çalışma yürütelim."

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özerk ise Muş'un yöresel yemek kültürünü önemsediklerini ifade etti.

Yemek yazarları, akademisyenler, gazeteciler ve şeflerden oluşan 14 kişilik ekiple kente geldiklerini anlatan Özerk, "Muş'un tarihi güzelliklerini gördük. Muş'un mutfağını ve yöresel ürünleri ele aldık. Muş'ta neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yürüttük. Gün boyunca burada uzman kişiler tarafından sunumlarımız olacak." dedi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Dündar, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı kadim şehir Muş'un zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.

Yörede kendiliğinden yetişen yarı endemik bitkilerin Muş'un yerel mutfak kültürünün daha da zengin hale gelmesini sağladığını söyleyen Dündar, şunları belirtti:

"Muş yöresel mutfak kültürünün tanıtımının artırılması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir. Bu nedenle üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyon, konunun teorik ve pratik açıdan değerlendirilmesi ile Muş yöresel mutfak kültürünün tanıtımına önemli katkılar sunacak ve öğrencilerimizin Muş'un yöresel mutfak kültürüne ilişkin farkındalıklarının artırılmasına fayda sağlayacaktır."

Oturumlarla devam eden programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, Aşçılık Milli Takımı şefleri ve aşçılık programı öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Alparslan Üniversitesi'nde Gastronomi Günleri Başladı - Son Dakika

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