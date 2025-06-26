Muş Alparslan Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlenen törenle 2 bini aşkın öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversite yerleşkesindeki Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, üniversiteyi başarıyla bitiren öğrencileri tebrik etti.

Mezun olan öğrencilerin kendilerini vatan ve millet aşkıyla, çağın her türlü bilgisiyle, donanımıyla geliştirmelerinin ülkenin geleceğinin güçlü ellerde olmasını sağlayacağını vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"O yüzden sizlere minnettarız. Elbette ki hocalarımızın emeği çok büyük. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz de yıllar önce bu sıralarda oturduk, mezuniyet törenleri yaptık. Sizler gibi heyecanlıydık, tarifi mümkün olmayan duygulara sahiptik. Acaba bundan sonra ne olacak tarzında bir korku da vardı ama kesinlikle bu endişeler sizin duygularınızın çoğunluğunu kaplamasın. Mutluluk kaplasın, umut kaplasın çünkü çalışanın emeğinin karşılığını mutlaka aldığını gördüm. Bu Allah'ın bir adaleti."

"Hızlı gelişim gösteren bir üniversiteyiz"

Ülkedeki tüm üniversitelerde benzer mezuniyet törenlerinin düzenlendiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Ülkemiz o kadar büyük bir ülke ki hepinize yer var. Yeter ki kendinizi bu sınavlara, bu şartlara iyi hazırlayın. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Çalışan, isteyen, arzulayan, çabalayan hepiniz mutlaka işinize kavuşacaksınız. Üniversitemiz Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olmasına rağmen ustalık özelliklerini sergilemeye başlayan bir üniversite. Hızlı gelişim gösteren bir üniversiteyiz. Burası öğrenci ve memur dostu bir şehir. O yüzden arkadaşlarınıza, dostlarınıza ilimizi tavsiye edin. Üniversiteyi kazanmak zor, okumak daha da zor. Ben de aynı aşamalarda geçtim ama daha zoru bundan sonraki aşama. Üniversiteyi kazandığınız gibi, mezun olduğunuz gibi inşallah onun da üstesinden geleceksiniz."

"Sizinle çok önemli yerlerde karşılaşmak istiyoruz"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da üniversitesinin 18. yaşını doldurduğunu belirtti.

Bir insan 18 yaşını doldurduğunda hukuken ve sosyal olarak da reşit sayıldığını dile getiren Alican, şöyle konuştu:

"Muş Alparslan Üniversitesi artık taşra üniversitesi sayılabilecek bir üniversite değil, o sınıftan çoktan çıktı. Bunu geçtiğimiz gittiğim Balkan seyahatinde yakından temaşa ettim. 6 üniversite gezdik. Oradaki üniversitelerin toplamı bizim üniversitemiz kadar değildi. Muş Alparslan Üniversitesi, Muş şehrinin nüfusunun yüzde 20-25'ini domine eden bir üniversite. Bunun için de her ile bir üniversite kurma perspektifini bu ülkede bir politika olarak benimseyen ve uygulayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Muş Alparslan Üniversitesi'nin diplomasının uluslararası geçerliliğinin olduğunu ifade eden Alican, "Hayat yeni başlıyor. İnşallah üniversitemizde göstermiş olduğunuz başarıyı bundan sonraki hayatınızda da gösterirsiniz. Sizinle çok önemli yerlerde karşılaşmak istiyoruz. 2025'te dünyanın en etkili bilim adamları listesinde 8 hocamız vardı." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve belgeleri teslim edildi.

Mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ve kep atılmasıyla 2 bini aşkın öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenci ve velileri katıldı.