Muş Alparslan Üniversitesi Optisyenlik Programı öğrencileri atölyede kendilerini geliştiriyor - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi Optisyenlik Programı öğrencileri atölyede kendilerini geliştiriyor

Muş Alparslan Üniversitesi Optisyenlik Programı öğrencileri atölyede kendilerini geliştiriyor

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulunda eğitim gören Optisyenlik Programı öğrencileri, oluşturulan atölyede çalışarak hem arkadaşlarının gözlüklerinin bakım ve onarımını yapıyor hem de kendilerini geliştiriyor. Atölye sayesinde öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı buluyor ve mezun olduktan sonra daha kolay iş bulma imkanına sahip oluyor. Atölye, optik mağazası konseptinde tasarlanmış olup öğrencilere ücretsiz gözlük bakım hizmeti de sunmaktadır.

29.05.2024 12:10
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Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulunda eğitim gören Optisyenlik Programı öğrencileri, oluşturulan atölyede çalışarak hem arkadaşlarının gözlüklerinin bakım ve onarımını yapıyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Varto Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Programı öğrencileri için geçen yıl "Beceri Geliştirme Atölyesi" kurdu.

Ön ölçüm cihazı, cam kesme makinası, gözlük muayene çantası, dijital ve manuel fokometre cihazları ile donatılan ve mağaza konseptinde tasarlanan atölye sayesinde öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı buldu.

Atölyede arkadaşlarının ve akademisyenlerin ön ölçümlerini, gözlüklerin bakım onarımını yaparak kendilerini geliştiren öğrenciler, bu sayede mezun olduktan sonra tecrübeleri sayesinde daha kolay iş bulma imkanına kavuşuyor.

Atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, Varto Meslek Yüksekokulu'nda Optisyenlik Programı'nın 2018'de kurulduğunu söyledi.

Beceri Geliştirme Atölyesi'nin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Alican, şöyle konuştu:

"Öğrenciler, sürekli ölçüm yaptıkları, dersten öğrendiklerini uyguladıkları bir atölyeye kavuştu. Yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren atölyemiz her geçen gün daha da gelişiyor. Atölyemize hocalarımız ve öğrencilerimiz gelebiliyorlar. Gözlükle alakalı bir problem olduğunda destek alabiliyorlar. Bir anlamda öğrencilerimizin bilgilerini pratiğe döktüğü bir atölye oldu. Atölyemizde hem hastanelerde hem de optik merkezlerinde bulunan tüm makineler var. Hepsi şu anda öğrencilerimizin hizmetinde. Şu ana kadar mezun ettiğimiz yaklaşık 500 öğrencimizin önemli bir kısmı sahada çok rahat iş buldu."

Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aykut Çağlı ise öğrencilerin atölye sayesinde daha donanımlı şekilde mezun edildiğini belirtti.

Amaçlarının uzman optisyenler yetiştirmek ve mezunların daha kolay iş bulmasını sağlamak olduğunu dile getiren Çağlı, "Atölyemiz optik mağazası konseptinde hazırlandı. Hastanelerdeki mevcut muayene cihazlarına sahip olan tek beceri geliştirme atölyesiyiz diyebiliriz. Akademik ve idari personel ile öğrencilere ücretsiz gözlük bakım hizmeti veriyoruz. Bu da öğrencilerin daha profesyonel şekilde sahaya hazırlanmasını sağlıyor." dedi.

Öğrencilerden Esra Oral da "Atölyede cam kesimi ve gözlük çerçevesi tamiri yapıyorum. Bu çalışmalar bize tecrübe kazandırıyor. Burada işi öğreniyoruz ve el becerilerimizi geliştiriyoruz. Mezun olduktan sonra çalıştığımız bir yerde ya da kendi mağazamızı açtığımızda daha teknik becerilere sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Varto, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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