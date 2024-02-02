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Muş Belediyesi Aylık Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Muş Belediyesi Aylık Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş Belediyesi Aylık Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş Belediyesi, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında aylık meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, şehrin eksiklerini gidermek için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Başkan Asya, yeni projeler üzerinde çalışıldığını ve şehrin eksikliklerinin belirlenerek halka duyurulacağını ifade etti. Meclise katılanların talep ve önerileri de dinlendi.

02.02.2024 19:43
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Muş Belediyesi aylık meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Asya, şehrin eksiklerini gidermek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız yeni projeler için çalışma yürütüyorlar. Sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve paydaşlarımızla bu işe kafa yorarak, bu şehrin eksikliklerini belirleyip seçim beyannamemiz olarak halkımıza deklare edeceğiz. Ben bir kez daha öncelikle meclisimizin her bir üyesine daha sonra belediyemizin birim müdürleri ve başkan yardımcılarına en önemlisi de canla başla temizlik işlerinde, fen işlerinde, su kanalizasyonda, itfaiyede ve büro işlerinde diğer birimlerimizde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılanların talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş Belediyesi Aylık Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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