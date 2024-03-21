Muş Belediyesi, özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Belediyesi, özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi

Muş Belediyesi, özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi

Muş Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu bünyesinde eğitim alan özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Feyat Asya, toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerle gönüllere dokunmayı amaçladıklarını belirtti ve engelli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

21.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Belediyesi tarafından kentteki "özel çocuklara" yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla, Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu bünyesinde eğitim alan özel çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin imarı ve inşasının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik yapılan faaliyetlerle gönüllere dokunmayı amaçladıklarını belirtti.

Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmak için gayret gösterdiklerini aktaran Asya, şunları ifade etti:

"Bugün özel çocuklarımıza yönelik sinema ve eğlence etkinliği düzenleyerek mutluluklarına ortak olduk. Toplumumuzun önemli bir parçası olduklarını bir kez daha onlara hissettirmenin gururunu yaşadık. Muş Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi, özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:28 Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana’dan çözüm süreci mesajı Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı
15:14 Gelecek Partisi, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül’ü destekleme kararı aldı Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
16:11 Altan Gördüm, Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor Altan Gördüm, Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor
15:14 Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi
14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
14:07 İtalya Parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı İtalya Parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı
14:06 Pınar Damar’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Pınar Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
13:35 Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 16:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Muş Belediyesi, özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement