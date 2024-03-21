Muş Belediyesi, özel çocuklara sinema etkinliği düzenledi

Muş Belediyesi tarafından kentteki "özel çocuklara" yönelik sinema etkinliği düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla, Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu bünyesinde eğitim alan özel çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin imarı ve inşasının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik yapılan faaliyetlerle gönüllere dokunmayı amaçladıklarını belirtti.
Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmak için gayret gösterdiklerini aktaran Asya, şunları ifade etti:
"Bugün özel çocuklarımıza yönelik sinema ve eğlence etkinliği düzenleyerek mutluluklarına ortak olduk. Toplumumuzun önemli bir parçası olduklarını bir kez daha onlara hissettirmenin gururunu yaşadık. Muş Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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